مواعيد مترو الأنفاق في عيد الفطر المبارك.. اعرف جدول التشغيل كاملا

كشفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن مواعيد مترو الأنفاق في عيد الفطر المبارك، لافتة إلى وجود رقم للخط الساخن وخدمة واتساب لتلقي الشكاوى والأعطال على مدار اليوم، وتطبيق نظام إداري حديث لتطوير العامل البشرى بما يخدم جودة تقديم الخدمة.

مواعيد مترو الأنفاق في عيد الفطر المبارك

- مواعيد مترو الأنفاق في عيد الفطر المبارك، تشمل مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية لتبدأ من الساعة 5:15 صباحا.

- مواعيد آخر القطارات من المحطات الإنتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني فيقوم آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 صباحا.

- آخر قطار من محطة المرج الجديدة 12:15 صباحا.

- بالنسبة للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:30 صباحا.

- قيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:07 صباحا.

- من محطة الكيت كات الساعة 12:38 صباحا.

وأوضحت الشركة المصرية في تقرير لها، أنّه يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة الواحدة صباحا، مؤكدة إعداد جدول التشغيل بالخطين الأول والثاني بإجمالي 1122 رحلة يوميا، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:30 صباحا، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:30 صباحا.

عدد رحلات الخط الأول

وأوضحت الشركة، أنّ عدد رحلات بالخط الأول بين محطتي «حلوان - المرج الجديدة» 510 رحلات، وعدد رحلات الخط الثاني بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب 612 رحلة، لافتة إلى أنّ الخدمات المقدمة لركاب مترو القاهرة، وراءها فريق عمل الشركة بالكامل، حيث يعملون جميعا على استمرار تقديم خدمات بالجودة المطلوبة حفاظا على هذا الصرح الكبير.