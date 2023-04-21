وكيل صحة الشرقية يتفقد منافذ تقديم الخدمة الطبية بههيا

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، يرافقه نائب مدير عام الطب العلاجي، بتفقد منافذ تقديم الخدمة الطبية بههيا، لمتابعة انتظام سير العمل، وتقييم مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بهم، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى بهذه المنافذ، والتأكد من مضاعفة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، وتوافر المخزون الاستراتيجي منها، وتواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في الشرقية

جأت الزيارة الأولى لوحدة طب الأسرة في قرية العدوة، التابعة للإدارة الصحية، تفقد خلالها خدمات الرعاية الأولية، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفرق الطبية بالنوبتجية، كما تابع مؤشرات أداء عمل الفرق المشاركة بالمبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وغيرها، كما تابع مؤشرات أداء فرق تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا بالجرعات المختلفة.

وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى ههيا المركزي

وكانت الزيارة الثانية لمستشفى الكبد والجهاز الهضمي بههيا، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، لمتابعة خطة الطوارئ، وجداول النوبتجيات، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى، والإطمئنان علي انتظام سير العمل، تزامناً مع احتفالات أول أيام عيد الفطر المبارك، والتأكد توافر كافة فصائل الدم ومشتقاته، والأمصال واللقاحات المختلفة، ومضاعفة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ.

تفقد وكيل الوزارة يرافقه الدكتور حامد خطاب مدير المستشفى، الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتم الاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وتنفيذ خطة الطوارئ بالمستشفى، بعد الإطلاع علي جداول النوبتجيات بالأقسام الطبية، كما اطمأن على الحالة الصحية للمرضى وحرص على الاستماع إليهم بوحدة العناية المركزة، والتي تسع لعدد 28 سريرا، وبها 6 حالات، وقام بمناظرة السجلات الطبية الخاصة بالمرضى، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، مطمئناً من مدير المستشفى علي انتظام عمل العمليات الجراحية لأورام الجهاز الهضمي، وكذلك مناظير الجهاز الهضمي، مقدماً التهنئة للمرضى وجميع العاملين بالمستشفى، بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعادة الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

تقديم الخدمات الطبية للمواطنين

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان، بالتعاون الكامل مع كافة الجهات والمؤسسات الطبية التابعة للصحة، ومسئوليات وكلاء الوزارة المباشرة عن كافة المستشفيات بالمحافظة، والوقوف على احتياجات المستشفيات المختلفة، والعرض عليه والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة بها.

وكانت الزيارة الرابعة للعيادات المتنقلة المتمركزة أمام مركز شباب ههيا، والمنتشرة بأماكن التجمعات بمركز ومدينة ههيا، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي، تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وتطعيمهم بالجرعات المختلفة من اللقاحات المضاد لفيروس كورونا وتم التأكد من انتظام عمل الفرق الطبية، مقدماً لهم التهنئة بهذه المناسبة العطرة.