الخط الثالث للمترو ينقل 1.5 مليون راكب يوميا عند اكتماله.. اعرف التفاصيل

يمتد الخط الثالث للمترو والذي يعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى بطول 41.2 كيلومتر ويشتمل على عدد 34 محطة، ووفق تقرير لوزارة النقل، تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل ثلاث مراحل منه بطول حوالى 24 كم و19 محطة وجاري تنفيذ باقي الخط.

وسائل النقل الجماعي

ومن المقرر أن ينقل الخط الثالث لمترو الأنفاق، عند اكتماله 1.5 مليون راكب يومياً، وهو يعتبر من أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، والذي تسعى وزارة النقل على التوسع فيها في الفترة الأخيرة.

الشركات المسئولة عن إدارة الخط الثالث للمترو

وأكد تقرير وزارة النقل، أن الخط الثالث بكافة مراحله تُديره شركة «RATP DEV» الفرنسية المتخصصة في إدارة وتشغيل مترو الأنفاق والتي تعمل في 13 دولة في أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وأسيا من خلال أكثر من 100 شركة علاوة على خبرتها الطويلة كمشغل لشبكة النقل في العاصمة باريس، والتي تصل إلى 120 عاماً وتصدرها المرتبة الخامسة عالمياً في هذا المجال.

أكبر ورشة في الشرق الأوسط

يشتمل الخط الثالث لمترو الأنفاق، على أكبر ورشة في الشرق الأوسط وإفريقيا على مساحة 65 فدانا ومجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطار، وسبق وتم التشغيل التجريبي للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط بطول 4 كم والتي تشتمل على 4 محطات نفقية هي محطة ناصر وصفاء حجازي وماسبيرو والكيت كات.

ونشرت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، صوراً توثق تقدم الأعمال في الجزء الثانى من المرحلة الثالثة 3B والذي يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج والجزء الثالث من المرحلة الثالثة 3C والذي يمتد بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة.