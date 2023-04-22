طرق تقديم الشكاوى لمترو الأنفاق في العيد.. اعرف التفاصيل

حدد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، طرق التواصل مع مترو الأنفاق للإبلاغ عن أي شكاوى، بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك، موضحًا أن الشركة كثفت من الاستعدادات المتعلقة بالإجازة، ووفرت جميع القطارات المكيفة خاصة في أوقات ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف «عبدالهادي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن حركة قطارات المترو في ثاني أيام عيد الفطر المبارك تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، ووفق جداول التشغيل المعروفة، موضحًا أنه تم التنسيق مع الشرطة لمواجهة أي ظواهر غير معتادة.

طرق التواصل مع مترو الأنفاق للإبلاغ عن أي شكاوى

وعن طرق التواصل مع مترو الأنفاق للإبلاغ عن أي شكاوى، قال إنه يمكن للركاب التواصل مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن طريق الخط الساخن «16048»، وخدمة «الواتس آب» «01221116048».

وأكد المتحدث الرسمي للشركة المصرية، أنه يمكن أيضاً التواصل مع الشركة عبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، لافتا إلى أن عدد الرحلات في أول أيام عيد الفطر كانت تُقدر بـ 1385 رحلة يوميًا، وذلك بمعدل 510 رحلات بالخط الأول و612 رحلة بالخط الثاني.

نقاط تفتيش ثابتة بالمحطات

وأشار إلى وجود تنسيق كامل مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الانفاق لعمل نقاط تفتيش ثابتة بالمحطات في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، لضبط أي مخالفات أو كافة أشكال الظواهر السلبية والتصدي لها على الفور، فضلاً عن وجود فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات.