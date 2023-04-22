«الأعلى للجامعات» يعقد اجتماعه الدوري في جامعة أسيوط الأحد المقبل

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد المقبل اجتماعه الدوري في جامعة أسيوط، بمشاركة وحضور رؤساء الجامعات المختلفة والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة وعدد من قيادات الوزارة.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

ومن المقرر أن يناقش الأعلى للجامعات في اجتماعه الدوري عددا من الملفات المهمة، أبرزها متابعة انتظام العمل بمختلف الكليات والتأكيد على الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري ومناقشة الاستعدادات لامتحانات التيرم الثاني للعام الجامعي الجاري وفقاً لتوجيهات المجلس.

وتنتظم الدراسة في الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية الأربعاء المقبل، بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك 2023، مع الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، دون تأجيل أو تعديل في الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري 2023.