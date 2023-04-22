فرص توظيف بالمكتب الفني لوزيرة الهجرة من شباب «ميدسي».. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن توفير فرصتين للتوظيف بالمكتب الفني لوزارة الهجرة، في إطار سياسة الدولة لتمكين الشباب.

فتح باب التقدم لشغل الوظيفتين من 22 إلى 30 أبريل

وأضافت وزارة الهجرة، أنه تم فتح باب التقدم لشغل الوظيفتين بداية من 22 إلى 30 أبريل الجاري، والتسجيل عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3H09kPX

وذلك لشباب المصريين بالخارج أعضاء مركز الهجرة للحوار «ميدسي»، وسيتم عقد مقابلات شخصية مع المرشحين إذا توافرت الشروط المطلوبة في المتقدم، وأوضحت الوزارة أن فرصتي التوظيف ضمن مشروع الدعم الفني «ouda»، وتضمنت شروط التقدم كالتالي:

شروط التقدم لشغل الوظائف المتاحة

- أن يكون المتقدم أو التقدمة عضوا في مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج.

- إرسال السيرة الذاتية وتوضيح المؤهل الدراسي وهل تم الحصول على دراسات عليا أم لا؟.

- تقديم عددا من المقترحات والأفكار الخاصة بالعمل بوزارة الهجرة.

- تقديم رؤية لتطوير العمل بملف الهجرة والمصريين في الخارج.