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فرص توظيف بالمكتب الفني لوزيرة الهجرة من شباب «ميدسي».. اعرف التفاصيل

كتب:

منة عبده
12:39 م | السبت 22 أبريل 2023
السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن توفير فرصتين للتوظيف بالمكتب الفني لوزارة الهجرة، في إطار سياسة الدولة لتمكين الشباب.

فتح باب التقدم لشغل الوظيفتين من 22 إلى 30 أبريل

وأضافت وزارة الهجرة، أنه تم فتح باب التقدم لشغل الوظيفتين بداية من 22 إلى 30 أبريل الجاري، والتسجيل عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3H09kPX

وذلك لشباب المصريين بالخارج أعضاء مركز الهجرة للحوار «ميدسي»، وسيتم عقد مقابلات شخصية مع المرشحين إذا توافرت الشروط المطلوبة في المتقدم، وأوضحت الوزارة أن فرصتي التوظيف ضمن مشروع الدعم الفني «ouda»، وتضمنت شروط التقدم كالتالي:

شروط التقدم لشغل الوظائف المتاحة 

- أن يكون المتقدم أو التقدمة عضوا في مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج.

- إرسال السيرة الذاتية وتوضيح المؤهل الدراسي وهل تم الحصول على دراسات عليا أم لا؟.

- تقديم عددا من المقترحات والأفكار الخاصة بالعمل بوزارة الهجرة.

- تقديم رؤية لتطوير العمل بملف الهجرة والمصريين في الخارج.

 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.