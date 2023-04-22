حكاية جزيرتين متجاورتين والفارق الزمني بينهما 21 ساعة.. ما القصة؟

جزيرتا ديوميدي الكبرى وديوميدي الصغرى، 4 كيلومترات فقط تفصل بينهما، لكن الفارق الزمني بينهما يصل إلى يوم كامل، ما أثار الجدل والتعجب حول الفارق الزمني الكبير رغم قرب المسافات.

تقع الجزيرة الأولى «ديوميدي الكبرى» على الجانب الروسي، بينما تقع الثانية «ديوميدي الصغرى» على الجانب الأمريكي، ويفصل بينهما نصفا الكرة الغربي والشرقي، ونتيجة لذلك، فإن الجزر المجاورة تفصل تقريبًا يوم تقويمي كامل.

ويعود هذا الفارق الزمني إلى خط التاريخ الدولي، على خط طول 180 ° ويمتد بين جزر ديوميدي، ويعد هذا الخط وهميا لترسيم الحدود على سطح الأرض يمتد من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي ويحدد تغيير يوم تقويمي إلى آخر، وبدءًا من 0 ° يتقدم 12 ساعة على التوقيت العالمي المنسق عند 180 ° شرقاً و12 ساعة خلفه عند 180 ° غربًا.

من مكتشف جزيرتي ديوميدي؟

اكتشاف جزيرتي ديوميدي، من قبل بحارين روسي ودنماركي، فيتوس بيرينج، في 16 من أغسطس عام 1728، وتبين أن جزيرة ديوميدي الكبرى لا يوجد بها سكان، في حين تضم جزيرة ديوميدي الصغرى أقل من 110 سكان.

وعلق مستخدمون على منصة كيورا الأمريكية، قائلين إن هناك أشياء غريبة في هذا العالم، في إشارة إلى الفارق الزمني الكبير بين الجزيرتين، ويبدو أن المرء يستطيع المشي من جزيرة إلى أخرى خلال فصل الشتاء، حيث تجمد المياه بين الجزيرتين.

كيف يعيش سكان في الجزيرتين

وأثار هذا الأمر تساؤلات بعض المعلقين على منصات التواصل الاجتماعي حول ماذا سيحدث لشخص يعمل في إحدى الجزيرتين ويسكن في الأخرى.

يعيش سكان ديوميدي الصغرى أسلوب حياة كفاف، ويحصدون الأسماك وسرطان البحر، ويصطادون حيتان بيلوجا، والفظ والفقمات، والدببة القطبية، ويتم استخدام كل جزء من الحيوانات تقريبًا في الطعام والملابس والمكلوك وحتى القوارب، ويشتهر السكان المحليون بنحت العاج، بحسب ما ذكرته قناة « بي بي إس».

ويعمل عدد قليل من السكان في الحكومة المحلية أو المدرسة، وكان هناك بعض الصيد التجاري والتعدين في الجزيرة، لكن كلتا الصناعتين في تدهور.

ويتم توصيل البريد الأسبوعي بطائرة هليكوبتر، ونادرًا ما تخاطر الطائرات العائمة بالهبوط في البحار الهائجة في الصيف، لكن طائرات التزلج تهبط أحيانًا على مدرج جليدي خلال أشهر الشتاء، وتأتي معظم الإمدادات من تسليم بارجة سنوية، وتحظر الجزيرة شراء الكحول أو بيعه.

وتعد المياه والصرف الصحي مشاكل في ديوميدي الصغرى، وتأتي المياه العذبة من الينابيع المعالجة، ولكن هذا المصدر لا يمكن الاعتماد عليه؛ حيث بحلول أواخر الشتاء يجب على سكان الجزر إذابة الثلج للشرب.

كيف يعيش جزيرة ديوميدي الكبرى؟

ومن ناحية أخرى، فإن جزيرة ديوميدي الكبرى الروسية غير مأهولة منذ الحرب الباردة، ومنذ آلاف السنين، كان جسر بيرينج البري بمثابة مرور حاسم للتجارة والاستكشاف، في حين أن تحديات التحديث والعزلة وتغير المناخ تهدد أسلوب حياتهم، وسكان ديوميدي لا يزالون يستمتعون ويشاركون في ثقافتهم الأصلية، وحاليا جزيرة ديوميدي الكبرى مأهولة فقط بالوحدات العسكرية الروسية.