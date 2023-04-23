درجات الحرارة اليوم الأحد.. العظمى في القاهرة 29

كشفت الأرصاد الجوية توقعاتها لدرجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 23 أبريل الجاري، إذ تواصل انخفاضها في كافة الأنحاء، حيث تسجل العظمى في محافظات كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 والصغرى 17، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة اليوم الأحد تسجل العظمى في جنوب سيناء نحو 30 والصغرى 19، شمال الصعيد الدرجة العظمى نحو 31 والصغرى 16، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى نحو 38 بينما الصغرى 21 درجة.

حالة الطقس المتوقعة اليوم

وأوضحت الأرصاد بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم في بيان صادر عنها، أنه يسود أجواء مائلة للبرودة صباحا مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري مائلة للدفئ على السواحل الشمالية حارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديدة الحرارة على جنوب الصعيد مائلة للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وتابعت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم يسودها أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20-30 % تقريبا على مناطق من خليج السويس وجنوب البلاد قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، مشيره لوجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة غدا الأحد 23 أبريل الجاري.

وذكرت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم الأحد ما زالت تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية الآتية من شمال أوروبا، وهذه الكتل معتدلة ومنخفضة بدرجات حرارتها، ويوجد امتداد بمنخفض جوي بطبقات الجو العليا، وبالتالي نشعر بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الربيعية خلال النهار.

درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية

وعن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة على أبرز مدن الجمهورية فسجلت الآتي:

- القاهرة 29 - 17

- العاصمة الإدارية 29 - 16

- أكتوبر 29 - 17

- بنها 29 - 16

- دمنهور 28 - 16

- وادي النطرون 29 - 16

- كفر الشيخ 28 - 16

- المنصورة 28 - 17

- الزقازيق 29 - 17

- شبين الكوم 29 - 17

- طنطا 28 - 17

- دمياط 23 - 16

- بورسعيد 23 - 16

- الإسماعيلية 30 - 16

- السويس 31 - 17

- العريش 24 - 12

- رفح 24 - 13

- رأس سدر 28 - 15

- نخل 28 - 11

- كاترين 25 - 08

- الطور 29 - 20

- طابا 28 - 20

- شرم الشيخ 30 - 19

- الإسكندرية 25 - 16

- العلمين الجديدة 25 - 15

- مطروح 23 - 13

- السلوم 23 - 14

- سيوة 31 - 15

- رأس غارب 31 - 20

- الغردقة 30 - 20

- سفاجا 30 - 20

- مرسى علم 31 - 21

- شلاتين 30 - 21

- حلايب 29 - 22

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 29 - 20

- الفيوم 31 - 16

- بني سويف 31 - 15

- المنيا 30 - 15

- أسيوط 31 - 16

- سوهاج 33 - 18

- قنا 34 - 19

- الأقصر 39 - 21

- أسوان 37 - 21

- الوادي الجديد 34 - 19

- أبوسمبل 40 - 21