ارتفاع أسعار القمح عالميا بسبب مخاوف نقص الإمدادات

ارتفعت العقود الآجلة للقمح فوق مستوى 7 دولارات للبوشل -وهو وحدة لقياس الأحجام الجافة- في أبريل، وهو أعلى مستوى في شهر واحد وتتحرك بعيدًا عن أدنى مستوى في 20 شهرًا من 23 مارس وسط مخاوف من انخفاض الإمدادات من المصدرين الرئيسيين.

ظروف الجفاف الممتدة

وأظهر تقرير جديد صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية أن ظروف محصول القمح الشتوي كانت في أدنى مستوياتها على الإطلاق بسبب ظروف الجفاف الممتدة.

ممر تجاري للحبوب من موانئ البحر الأسود

وواصلت روسيا معارضة تمديد الاتفاق الذي يضمن ممرًا تجاريًا للحبوب من موانئ البحر الأسود، ما لم يعلق الغرب سلسلة من العقوبات، مما دفع بولندا والمجر إلى حظر واردات القمح من أوكرانيا وإثارة الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي.

توقعات الإمدادات العالمية

ورفعت وزارة الزراعة الأمريكية توقعات الإمدادات العالمية للسنة التسويقية الحالية بمقدار 700 ألف طن، بينما انخفض الطلب الأمريكي بمقدار 25 مليون بوشل بسبب تقليل العلف.

القمح يرتفع لأعلى مستوى

تاريخياً، وصل القمح إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1350 في مارس 2022، ومن المتوقع تداول القمح عند 6.4 دولار أمريكي للبوشل بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 5.81 دولار للبوشل في غضون 12 شهرًا.