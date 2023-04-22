وزير الزراعة يتابع العمل بإدارات الوزارة المختلفة خلال إجازة عيد الفطر

تابع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سير العمل بإدارات الوزارة المختلفة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال وزير الزراعة في بيان، إنه تم توجيه قطاع الخدمات والمتابعة ومديريات الزراعة بالمحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضي باتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعديات على الاراضي الزراعية وإزالة أي محاولات للتعدي في مهدها بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق.

التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف

وناشد الوزير المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية حيث أنها المصدر الرئيسي للغذاء وأن التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف والأمانة وتُعرض مرتكبها لعقوبات متعددة.

كما وجه الوزير بمتابعة حصاد القمح وتوعية المزارعين بتوريد المحصول خاصة بعد رفع سعر التوريد إلى 1500 جنيه للأردب في إطار دعم القيادة السياسية للمزارعين.

إعادة توزيع القمح على المواطنين في صورة رغيف عيش

وأشار الوزير إلى أن الدولة تقوم مرة أخرى بإعادة توزيع القمح على المواطنين في صورة رغيف عيش مدعم (بخمسة قروش) بعد تحمل فارق تكلفة نقله وتخزينه وتصنيعه، كما تابع الوزير أيضا أداء العمل في المعامل التابعة للوزارة وكذلك الحجر الزراعي لتسهيل إجراءات التصدير وخدمة المواطنين والمصدرين.