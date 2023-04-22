كيف وصل صوت أم كلثوم للفضاء؟.. الاحتفال بأغنية «يا ليلة العيد» في المحطة الدولية

«يا ليلة العيد آنستينا».. أغنية كوكب الشرق أم كلثوم لعيد الفطر، سُمعت هذا العام من الفضاء لأول مرة في التاريخ بعد حرص رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، على تشغيل الأغنية على الإنسان الآلي «سهيل» الذي ارتدى الزي الخليجي وظهر من الفضاء من لتقديم تهنئة بعيد الفطر 2023 بشكل مميز من محطة الفضاء الدولية.

تغريدة للتهنئة

وكتب رائد الفضاء الإماراتي النيادي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «بالعادة العيد مع أهلي وعيالي لكن اليوم أنا مع صديقي سهيل وكاشخين كشخة العيد -فرحة العيد وجماله- في محطة الفضاء الدولية».

سلام لقادة الوطن

وتابع النيادي: «في هذه المناسبة، أرسل سلامي إلى قادة الوطن وعائلتي وأصدقائي ولكم جميعا، عسى أن يحمل هذا العيد السلام والسعادة والخير للعالم أجمع، كل عام وانتم بألف خير وعساكم من عوّاده ».

كلمات أغنية يا ليلة العيد

وتقول كلمات الأغنية: «يا ليلة العيد آنستينا ... وجددتي الأمل فينا هلالك هل لعنينا ... فرحنا له وغنينا، وقلنا السعد حيجينا ... على قدومك يا ليلة العيد، جمعت الأنس ع الخلان ... ودار الكاس على الندمان، وغني الطير على الأغصان ... يحيي الفجر ليلة العيد، حبيبي مركبه تجري ... وروحي في النسيم تسري، قولوا له يا جميل بدري ... حرام النوم في ليلة العيد، يا نور العين يا غالي ... يا شاغل مهجتي وبالي، تعالى اعطف على حالي ... وهني القلب بليلة العيد. يا نيلنا ميتك سكر ... وزرعك فى الغيطان نور، تعيش يا نيل ونتهنى ... ونحيي لك ليالي العيد».