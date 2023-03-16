المخرج الأيرلندي مارك كازنز: وقعت في غرام أم كلثوم ويوسف شاهين

السينما والفن ليست رفاهية، وصوت أم كلثوم يحرر المرء من أعباء الحياة، وأفلام يوسف شاهين وشادي عبدالسلام ملهمة، وحسن فتحي ترك بصمته، وعلى العالم أن يتعلم منه، هكذا قال المخرج الأيرلندي مارك كازنز عن جمال مصر، وتحديدا مدينة الإسماعيلية، مؤكدا أنه سعيد جدا بوجوده في مهرجان الإسماعيلية في دورته الـ24 وسعيد جدا بتكريمه، متوجها بالشكر إلى رئيس المهرجان عصام زكريا، وجميع الحاضرين والمتطوعين.

ندوة تكريم المخرج الأيرلندي مارك كازنز

وأكد مارك أثناء الندوة التي أقيمت اليوم الثاني من فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي في دورته 24، التي تحولت إلى ساحة إعجاب بوجود مخرج عاشق لتراب مصر والمصريين والفنون بكل أشكاله.

وقال مارك، إن الحياة عليها ان تستمر رغم كل الظروف التي تحيط العالم، والسينما ليست رفاهية حيث أنه يضع رسومات تقدير واحترام لبعض النساء المؤثرين في العالم، من خلال أعمالهم السينمائية، لافتا إلى أن مهرجان الإسماعيلية ليس مهما فقط لمصر، لكنه مهما للعالم أجمع.

ولفت إلى أن جمال مصر ليس مقتصرا على زيارة المتاحف، لكن جمالها في التحول في شوارعها، معبرا عن سعادته بتجوله لمدة 31 كيلومتر في شوارع الإسماعيلية.

وأوضح مارك، أنه يعمل حاليا على مشروع مهم جدا عن تاريخ السينما التسجيلية، وتم اختيار الفيلم التسجيلي «آفاق» المخرج المصري شادي عبد السلام ضمن المشروع.

وأكد أنه واقع في غرام أم كلثوم وشادي عبد السلام ويوسف شاهين، مشيرا إلى أن الأخير استطاع أن يقدم أعمالا عن المجتمع والفكر الذكوري والأنثوي بطريقة مثيرة للاهتمام.

وأضاف مارك، أن على العالم التراجع من الأفكار القديمة في مسميات مثل العالم الثالث وهكذا، أملا ان يستمر السينما برغم الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

المخرج الأيرلندي مارك كازنز يصور فيلم آدم وحواء

وكشف لمهرجان الإسماعيلية، عن أنه يصور حاليا فيلم عن آدم وحواء لكن بطريقة مختلفة، حيث صور الجزء الأول من الفيلم في مساحات خضراء، والجزء الثاني كونهم إنسان واحد لا تصنيف لهما.