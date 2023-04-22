ضبط 25 طن سكر مجهول المصدر في حملة تموينية بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، 25 طن سكر مجهول المصدر داخل شركة بيع سلع غذائية، وجرى تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

السيطرة على مصانع تصنيع وتعبئة المواد الغذائية

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على مصانع تصنيع وتعبئة المواد الغذائية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية والرقابية ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمرور على التجار التموينيين ومشروع جمعيتي للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

ضبط 25 طن سكر مجهول المصدر

وفي هذا الإطار، قامت إدارة تموين أبو حماد برئاسة محمد محيي إبراهيم، مدير الإدارة، بشن حملة تموينية بمركز ومدينة أبو حماد، وتم تحرير محضر رقم 6201 لسنه 2023 جنح ضد صاحب شركة جملة لبيع السلع الغذائية، وتحريز 25 طن سكر مجهول المصدر.

كما قامت الحملة بالمرور على صوامع الحبوب بأبو حماد للتأكد من استلام القمح المحلي، وكذلك تم فتح صوامع المنى للغلال بالعباسة لاستلام القمح المحلي، وجار توريد القمح.