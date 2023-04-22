ضبط شخص بتهمة الترويج للعملات المقلدة في القاهرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما تقليد العملات وترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، طباعة أحد الأشخاص ومقيم بدائرة القسم، عملات أجنبية مُقلدة بقصد استخدامها في النصب على المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته «هاتف محمول وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على ما يؤكد نشاطه الإجرامي - كما تبين وجود تطبيق إلكتروني على الهاتف يستخدم في تزييف العملات الأجنبية»، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامي في مجال تزييف وتقليد العملات الأجنبية، بالاشتراك مع (شخصين أحدهما صاحب مكتبة)، وأمكن ضبط الأول وبحوزته عدد من رخص القيادة والتسيير فارغة «مزورة».

وبمواجهته أقر بتحصله على المضبوطات من أحد أقاربه "محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا" بقصد إستخدامها في النصب على المواطنين، وبإستهداف المكتبة المشار إليها الكائنة بدائرة القسم أمكن ضبط صاحبها وعُثر بداخلها على (4 طابعة ألوان – 4 جهاز كمبيوتر - صور للنقد الأجنبى والمستخدمين في طبع وتزييف العملة - ماكينة تغليف رخص القيادة والتسيير- عدد من الأوراق مدون عليها صورة رخصة قيادة فارغة بدون بيانات – 8 رخصة تسيير يشتبه أن تكون "مقلدة" - هاتف محمول يحتوى على بعض الصور لعملات مقلدة).. وبمواجهته إعترف بإستخدام الأدوات والأجهزة المضبوطة في تزييف العملات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.