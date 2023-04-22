محافظ بورسعيد: لا شكاوى خلال أول أيام عيد الفطر

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

استقبال البلاغات على مدار 24 ساعة

وأوضح محافظ بورسعيد أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، مع الجاهزية التامة لكافة الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين خلال عيد الفطر.

الشواطئ تستقبل الزائرين

وأشار المحافظ إلى أن شاطئ بورسعيد والمتنزهات والحدائق والقرى السياحية والأسواق تستقبل المواطنين والزائرين من المحافظات الأخرى للاستمتاع بإجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بعد الاستعدادات التي اتخذتها محافظة بورسعيد، لتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

وأكد أنه وجه بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، مشددا على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل االى ورديات وزيادة أعداد العمال، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد، فضلا عن رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنافذ ومداخل بورسعيد.

كما شدد المحافظ على جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والإسعاف خلال العيد، وتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة.

رفع كفاءة حدائق حي المناخ

وفي ذات السياق، تابعت هالة أحمد أبو العز، رئيس حي الضواحي ببورسعيد، اليوم، استمرار رفع كفاءة وتزيين عدد من الحدائق والمسطحات الخضراء بنطاق الحي خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وسط إقبال كبير من أهالي بورسعيد والزائرين من مختلف المحافظات.

وقامت إدارة الحدائق بحي الضواحي بأعمال النظافة العامة وري الأحواض والنجيل وتهذيب الحشائش الخضراء داخل الحديقة الدولية والمسطحات الخضراء الواقعة بامتداد شارع محمد علي وميدان التعمير، إلى جانب رعاية وري الأشجار التي تم زراعتها ضمن تفعيل المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

ووجهت رئيس حي الضواحي باستمرار رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء والعناية بالأشجار المثمرة التي تم زراعتها بصفة دائمة.