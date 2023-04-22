محافظة مطروح قبلة الزائرين في ثاني أيام العيد.. ملاهي ورحلات بحرية

شهدت محافظة مطروح، إقبالًا كبيرًا من الأهالي على المتنزهات والأماكن السياحية في اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك، ومنها التمشية على كورنيش مدينة مرسى مطروح في أجواء متميزة وسط طقس ربيعي مستقر، حيث يعد الكورنيش قبلة الأسر في العيد، في المنطقة الواقعة بين ميدان الشراع وحتى ميدان البوسيت، معبرين عن فرحتهم بالعيد بركوب ملاهي الحر، والاستمتاع بالألعاب خاصة الأطفال.

إقبال على زيارة المناطق السياحية في مطروح

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ«الوطن»، إنّ مرسى مطروح تستقبل رحلات وزائرين من مختلف مدن ومحافظات مصر، للاستمتاع بأسبوع العيد والإقامة في الفنادق والعمارات والشقق الفندقية في مناطق المصيف، مع فتح الشواطئ أمام جميع المواطنين من أهل مطروح وعشاقها من كل مكان، فضلًا عن زيارة الأماكن الأثرية والمتاحف، كمتحف آثار مطروح بجوار مكتبة مصر العامة، ومتحف روميل وعجيبة وكليوباترا، والجلوس على البحر والألسنة البحرية مع الجولات البحرية لمشاهدة جمال الميناء من داخل البحر من خلال رحلات اليخوت البحرية التي تجوب جميع الشواطىء ويقبل عليها الأسر.

رحلات سياحية في العيد بواحة سيوة

وتستقبل سيوة، رحلات سياحية من الجامعات والشباب والأسر، للاستمتاع بالمزارات السياحية المتنوعة في الواحة، حسب محمد بكر رئيس مدينة سيوة لـ«الوطن»، للاستمتاع بالاستجمام بسيوة في مناطق سياحية عديدة منها قلعة شالي وبحيرات الملح وعين كليوباترا وجبل الموتى ومتحف البيت السيوي والسفاري في بحر الرمال الأعظم، ومشاهدة أجمل مناظر غروب الشمس من جزيرة فطناس وبئر واحد والسباحة في العين الساخنة وتناول الأكلات السيوية، والإقامة بالمنتجعات والكامبات البيئية المقامة بالكرشيف وجريدة وجذوع النخيل على الطراز البيئي القديم الذي يميز طراز سيوة المعماري، وسط جناين الزيتون والنخيل في الطبيعة الخلابة التي تجذب المصريين والأجانب من مختلف دول العالم.