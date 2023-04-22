فتح بانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانا في 25 أبريل

تقرر فتح العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية، بمدن العلمين وبورسعيد والمتحف الحربي بالقلعة مجانًا لاستقبال الجماهير، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 أبريل.

عيد تحرير سيناء 25 أبريل

يأتي ذلك احتفالًا بأعياد تحرير سيناء 25 أبريل، وحرصًا من القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب، وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.

كما تشارك الموسيقات العسكرية في احتفالات تحرير سيناء 25 أبريل، بفرق سيمفونية متميزة لتقديم عدد من العروض والمقطوعات لأشهر الأغاني والألحان الوطنية في الميادين الرئيسية بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية.