مصرع طالب غرقا في ترعة أمام منزله بالبحيرة

لقي طالب مصرعه غرقا في ترعة أمام منزله بقرية أبو رحيب بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حمدي الطباخ، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد استقبال مستشفى حمدي الطباخ جثة طالب جراء غرقه داخل ترعة أمام منزله بقرية أبو رحيب بنطاق دائرة شرطة المركز، وحرر محضر بالواقعة.

انتشال جثة الطالب

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة، وتبين أنها لطالب يدعى «محمد ص. ج»، 11 سنة، طالب، مقيم قرية أبو رحيب.

التحفظ على الجثة

وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حمدي الطباخ بالبحيرة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.