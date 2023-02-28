خط ساخن لتلقي استفسارات وشكاوى المقبلين على الزواج.. اعرف أماكن الكشف

خصصت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي، خطا ساخنا لتلقي الاستفسارات والشكاوى من جموع المواطنين حول فحوصات المقبلين على الزواج، التي أعلنت تطبيق الفحص الطبي من خلال مراكزها المتعددة على مستوى الجمهورية، في إطار الكشف عن الأمراض المعدية والمزمنة بالإضافة إلى تحاليل وفحوصات أخري للطرفين.

الخط الساخن لتلقي استفسارات وشكاوي المقبلين على الزواج 2023

أضافت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن الخط الساخن لتلقي استفسارات وشكاوي المواطنين، بالإضافة إلى أماكن الكشف الطبي للمقبلين لفحوصات المقبلين على الزواج 2023 هو «15335»، ويمكن أيضا الدخول على موقع «100 مليون صحة» للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة، ومعرفة أقرب وحدة صحية يمكن إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.

أماكن تلقي خدمات الكشف الطبي للمقبلين على الزواج 2023

وأوضحت الصحة، أن أماكن تلقي خدمات الكشف الطبي للمقبلين على الزواج 2023، متواجدة بجميع محافظات الجمهورية، بعدد 302 مركز ووحدة طبية، بمعدل مركز طبي داخل كل إدارة صحية على الأقل، وتكون فحوصات ما قبل الزواج بمقابل 180 جنيهاً، يتم دفعها داخل الوحدة الصحية، وأن إجراء التحاليل يكون من خلال المراكز والوحدات المتخصصة، واستلام شهادة الفحص الطبي يكون من خلال نفس المركز الذي تمت التحاليل من خلاله، وأن لكل طرف من الطرفين شهادة خاصة به تتضمن نتائج التحاليل كافة، ويتم مناقشتها من خلال جلسة «سرية» بين الطرفين.

موعد استلام شهادات المقبلين على الزواج 2023

وأشارت الوزارة، إلى أنه يجرى استلام الشهادات الطبية بعد 14 يوما من عملية إجراء الفصحوصات الطبية لكل الطرفين، أو عندما يجرى إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول تفيد بالتوجه لاستلام الوثيقة، والتي تكون مدة صلاحيتها 6 أشهر من تاريخ إصدراها.