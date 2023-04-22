حالة الطقس ثالث أيام عيد الفطر ودرجات الحرارة المتوقعة.. أمطار ورياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ثالث أيام عيد الفطر ودرجات الحرارة المتوقعة الموافق غدا الأحد 23 أبريل الجاري، إذ يسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء، وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس ثالث أيام عيد الفطر ودرجات الحرارة المتوقعة

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس ثالث أيام عيد الفطر يسودها أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20-30% تقريبًا على مناطق من خليج السويس، وجنوب البلاد قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وذكرت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة غدا الأحد 23 أبريل الجاري.

درجات الحرارة غدا ثالث أيام عيد الفطر

وعن توقعات درجات الحرارة غدا الأحد الموافق ثالت أيام عيد الفطر المبارك 23 ابريل الجاري، العظمى في محافظات كلا من القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 والصغرى 17، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 24 والصغرى 16، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18، شمال الصعيد الدرجة العظمى 32 والصغرى 17، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21.

ومن جهتها ذكرت صباح اليوم الأرصاد الجوية، إنّ حالة الطقس ما زالت تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية الآتية من شمال أوروبا، وهذه الكتل معتدلة ومنخفضة بدرجات حرارتها، ويوجد امتداد بمنخفض جوي بطبقات الجو العليا، وبالتالي نشعر بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الربيعية خلال النهار.

انخفاض الحرارة ليلا بشكل ملحوظ

وذكر خبراء الأرصاد، أنّه مع قدوم ساعات الليل وغياب أشعة الشمس، يحدث انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ويتجاوز الفارق بين درجات الحرارة نهارًا ومساءً 12 درجة مئوية، يشعر بها ليلا وفي الصباح الباكر.

الحذر من نوعية الملابس

وطالبت الهيئة بضرورة الحذر من نوعية الملابس خلال فترات الليل والصباح الباكر، خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة هذه الفترات حتى لا يصاب المواطن بنزلات البرد، ولتفادي ذلك يحب اصطحاب جاكيت خفيف لارتدائه حال شعورنا ببرودة الطقس.