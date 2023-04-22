هل توجد إجازات جديدة في شهر أبريل بعد عيد الفطر؟.. إليك التفاصيل

حصل الموظفون والعاملون بالدولة على عطلات رسمية كثيرة على مدار شهر أبريل الجاري، إذ وصلت أيام الإجازات بالعطلات الرسمية الأسبوعية إلى أكثر من 14 يوما.

ويتساءل الكثيرون عن الإجازات المتبقية في شهر أبريل الجاري بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

إجازات شهر أبريل المتبقية

إجازة واحدة متبقية في شهر أبريل، وهي بمناسبة عيد تحرير سيناء الموافق الثلاثاء 25 أبريل 2023 أي في اليوم التالي لإجازة العيد.

إجازات عام 2023

إجازة عيد العمال يوم الإثنين 1 مايو 2023، التي من المتوقع أن يتم ترحيلها إلى يوم الخميس 4 مايو المُقبل.

إجازة عيد الأضحى المبارك: تبدأ من الثلاثاء 27 يونيو وحتى السبت 1 يوليو 2023.

إجازة عيد ثورة 30 يونيو.

إجازة رأس السنة الهجرية: توافق الأربعاء 19 يوليو 2023.

إجازة عيد ثورة 23 يوليو: توافق يوم الأحد 23 يوليو 2023.

إجازة المولد النبوي الشريف: توافق الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

إجازة 6 أكتوبر: وتوافق الخميس الموافق 5 أكتوبر المقبل نظرًا لأنّ الجمعة إجازة رسمية.