الأدوات الكهربائية: استقرار أسعار المراوح في الأسواق.. تبدأ من 450 جنيها

تشهد المراوح الفترة الراهنة إقبالًا كثيفًا من جانب المواطنين على الشراء نظرًا لبدء فصل الصيف، حيث تشهد الأسعار استقرارا ملحوظا في الأسواق المصرية.

استقرار أسعار المراوح

قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، في تصريح لـ«الوطن»، إن أفضل توقيت لشراء المراوح القترة الحالية حيث تشهد كل أنواع المراوح المطروحة في الأسواق باختلاف الشركات استقرار ملحوظًا في الأسعار.

وفرة المراوح بكثرة في الأسواق

وأضاف أبو سمرة أن الأسواق المصرية متوفر بها الفترة الراهنة كميات كبيرة من المراوح لذلك يستغل العديد من المواطنين هدوء الأسعار الفترة الحالية ويقومون بالشراء حيث تشهد الأسواق إقبالًا كثيفًا من جانب المواطنين وبالأخص المقبلين على الزواج.

أسعار المراوح

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية أن المراوح السقف والعمود تعتبر الأكثر مبيعًا في الوقت الراهن والأسعار تبدأ من أول 600 جنيه وتصل إلى 1300 جنيه، ولذلك للمراوح السقف التي تباع في المناطق الشعبية، كما تبدأ أسعار المراوح العمد من أول 450 جنيها وقد تصل إلى 1600 جنيه، حيث تختلف تلك الأسعار حسب المنطقة والأنواع والشركات.