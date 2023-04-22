أحمد الفيشاوي يروج لفيلم رهبة.. ويكشف موعد عرضه (صور)

روج الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لفيلمه الجديد رهبة، المقرر عرضه الشهر المقبل.

ونشر أحمد الفيشاوي مجموعة صور من كواليس تصوير دوره في الفيلم، وعلق عليها: «وأنا في طريقى للعيد التكتك عطل مني، هقابلكم إن شاء الله يوم 24 مايو 2023.. إمضاء: المعلم سيد رهبة.. فيلم رهبة تأليف: محمد علام إنتاج: الجذور أيمن يوسف- يوسف أيمن، إخراج: رضا عبدالرازق بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي.

أبطال فيلم رهبة

ويشارك مع أحمد الفيشاوي، في فيلم رهبة مجموعة من نجوم الفن، وهم: محمود البزاوي ونسرين أمين ومحمد لطفي وسما إبراهيم وعبد الرحمن ظاظا ومصطفى غريب وأحمد رمزي وإسماعيل فرغلي وثراء جبيل.