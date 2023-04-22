مشجعو الأهلي بالفيوم يتجهون لاستاد القاهرة لمؤازرته أمام الرجاء المغربي

اتجه العشرات من أفراد رابطة مشجعي النادي الأهلي، مساء اليوم السبت، إلى استاد القاهرة الدولي، لتشجيع الفريق الأحمر، ومؤازرته في مباراته أمام الرجاء المغربي.

وغمرت السعادة قلوب مشجعي النادي الأهلي الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية، قبل تحركهم من محافظة الفيوم.

6 حافلات تتجه للاستاد

وقال إسماعيل ربيع، أحد المسؤولين عن رابطة مشجعي النادي الأهلي، أنّهم تجمعوا نحو 90 شخصًا وتحركوا من مدينة الفيوم عصرًا ووصلوا بالفعل إلى استاد القاهرة، فضلًا عن مشجعين آخرين بلغ عددهم نحو 100 مشجع تحركوا بعدة حافلات أخرى، ليبلغ عدد الحافلات التي خرجت من محافظة الفيوم إلى الاستاد حتى الآن 6 حافلات.

وذكر «ربيع» لـ«الوطن»، إنّ حالة من الفرحة العارمة تسيطر عودتهم لحضور المباريات في الاستاد، ومؤازة اللاعبين في أرض الملعب، مؤكدًا أنّه أهلاوي أبًا عن جد، مشددًا على فرحته بأنّه ضمن الـ52 ألف مشجع الذين تم السماح لهم بحضور مباراة الأهلي والرجاء 2023.

موعد مباراة الأهلي والرجاء بتوقيت القاهرة

وفيما يخص موعد مباراة الأهلي والرجاء بتوقيت القاهرة 2023، ضمن ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم السبت، فإنّها تنطلق في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

ويأتي ذلك قبل السفر لخوض مباراة الإياب إلى المغرب يوم 29 أبريل الجاري، لذلك يسعى النادي الأهلي للحصول على نتيجة جيدة قبل مباراة الإياب، كما يسعى النادي الأهلي للحصول على اللقب للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه باللقب الموسم الماضي.