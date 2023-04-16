أماكن خروجات العيد في محافظة الفيوم.. مغامرات ممتعة بأقل تكلفة

أماكن خروجات العيد في محافظة الفيوم تشغل المئات من الأسر، بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المُبارك الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، حيث يرغب الجميع في قضاء الإجازة في مختلف المتنزهات خصوصًا تلك التي تحتوي على مغامرات ممتعة ومختلفة، وفي نفس الوقت تتميز برخص أسعارها.

أماكن خروجات العيد في محافظة الفيوم

وتزخر قائمة أماكن خروجات العيد في محافظة الفيوم بالعديد من الأماكن المميزة التي تضم الكثير من المغامرات الممتعة، وتتميز برخص أسعارها، وأبرزها ما يلي:

- قرية تونس السياحية، وما بها من صناعة فخار، ومتحف الكاريكاتير، وركوب الخيل، والدراجات، وأكلات ريفية متميزة.

- وادي الريان وما به من شلالات، وركوب جمال، ومغامرة التزحلق على الرمال، وركوب المراكب الشراعية، ومشاهدة الطيور المهاجرة، وحرب الألوان.

- وادي الحيتان وما تحتويه من أماكن مميزة للتخييم والسفاري وحفلات الشواء ومشاهدة النجوم.

- بحيرة قارون والتي يقع عليها الكثير من المنتجعات السياحية التي تقيم حفلات خلال العيد، فضلًا عن ركوب المراكب، وتناول وجبات الأسماك المميزة.

أفضل 10 أماكن للخروج في العيد

وتضم قائمة أفضل 10 أماكن للخروج في العيد بمحافظة الفيوم داخل المدينة كثيرا من الأماكن الرخيصة للتنزه، والتي تناسب العائلات والشباب أيضًا، ما يلي:

- الحديقة الدولية.

- نادي قارون.

- سواقي الفيوم والتي تضم عدة كافيهات مميزة بعد تطويرها.

- سيتي بلازا.

- ميدان عبد المنعم رياض.

- الكثير من الكافيهات المنتشرة على الطريق الدائري.

- كورنيش لطف الله.

- كورنيش باغوص.

- عين السلين.

- الملاهي بجوار الحديقة الدولية.

أماكن خروجات العيد للشباب

وتعد صحاري الفيوم أحد أفضل أماكن للخروج في العيد للشباب، خصوصًا أنّها تضم عددا من المغامرات التي يفضلها الشباب، مثل رحلات السفاري والتزحلق على الرمال ولعب الكرة الشاطئية، حيث تبلغ تكلفة رحلة السفاري 1800 جنيه لـ5 أفراد، شاملة المشروبات وألواح التزحلق، والتمتع بالبحيرة المسحورة في محمية وادي الريان.