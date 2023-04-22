إشادات بمستوى الضحك بفيلم «رمسيس باريس» بعد طرحه في أول أيام عيد الفطر

أشاد الجمهور بمستوى الضحك والكوميديا المميزة في فيلم «رمسيس باريس» بطولة النجمة هيفاء وهبي، والذي انطلق عرضه في السينمات أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث خرج الجمهور من القاعات يتحدث عن محتوى الفيلم وقصته التي تدور حول مجموعة من الأصدقاء يتعرضون لموقف يجعلهم يطيرون إلى باريس، ومن هنا تبدأ رحلة هؤلاء الأصدقاء.

شارموفرز يغني الأغنية الدعائية للفيلم

وكانت الشركة المنتجة للفيلم طرحت الأغنية الدعائية لفيلم «رمسيس باريس» الذي يقوم بغنائها فريق شارموفرز ومطربة الراب بيري، وذلك على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وغناء أحمد بهاء وبيري وميكس وماستر أليوت جيمس ومعتز ماضي وإخراج أحمد خالد موسى.

وينافس الفيلم في موسم عيد الفطر وسط مجموعة من الأفلام على رأسها فيلم «هارلي» بطولة النجم محمد رمضان الذى عاد للسينما بعد غياب، ويظل فيلم «رمسيس باريس» يجمع الإيرادات خلال الفترة المقبلة، حيث لاقى نجاحاً كبيراً في الموسم السينمائى الاستثنائى.

فيلم «رمسيس باريس» بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون و(مصطفى خاطر & أوس أوس، جومانا مراد)، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجي فيلمز.

أحداث فيلم رمسيس باريس

تدور أحداث فيلم «رمسيس باريس» في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.