«الجيزة» تزيل حالات تعد على الأراضي الزراعية بالبدرشين

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، التزام الأحياء والمراكز والمدن بتنفيذ التكليفات الصادرة بشأن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ورصد حالات البناء المخالف خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك مع الإزالة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

واطلع اللواء أحمد راشد على جهود مركز ومدينة البدرشين في إزالة حالتين تعدي بالبناء بالبلوك الأبيض؛ الأولى التعدي على الأرض الزراعية ليلا بقرية الشوبك على مساحة قيراط، والثانية التعدي بالبناء المخالف بمنطقة جزيرة البدرشين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

محافظ الجيزة يتابع أعمال إزالة مخالفات بناء في المهد

كما تابع محافظ الجيزة، أعمال إزالة مخالفات بناء في المهد بالعقار 17 شارع أولاد زياد المتفرع من شارع النور القصبجي بحي جنوب الجيزة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ووفق بيان المحافظة، جار المتابعة والرصد لأي حالات جديدة.

من جانبه، تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، مستشفى أوسيم المركزي للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفى خلال أيام العيد؛ إذ تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والعمليات ومخزن الأمصال والصيدلية.

نائب محافظ الجيزة يهنئ المرضى بحلول عيد الفطر

وهنأ نائب المحافظ المرضى والعاملين في المستشفى بمناسبة عيد الفطر المبارك، واطمأن النائب على الحالة الصحية للمرضى، مهنئا إياهم بحلول العيد، متمنيا لهم الشفاء العاجل وقضاء باقي أيام العيد بين أهلهم وذويهم.

واستمع نائب المحافظ لآراء بعض المرضى وأهاليهم، ووجّه بضرورة تلبية مطالبهم وحل شكاواهم.