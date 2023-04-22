آلاف الأقصريين في الشوارع احتفالا بثاني أيام عيد الفطر.. أجواء مبهجة «صور»

شهد كورنيش النيل بالأقصر، اليوم السبت، توافد الآلاف من أهالي المحافظة للاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك، في أجواء احتفالية كرنفالية مبهجة، فما بين شباب يغنون على وقع ضربات الطبول والدف، وآخرون يلتقطون الصور التذكارية، ويركبون الخيول، ومفترشون للأرض لتناول كعك العيد والحلويات، وداخل اللانشات النهرية والمراكب الشراعية، كانت أبرز مشاهد احتفالات العيد في الأقصر.

ساحة أبوالحجاج الأقصري

وفي ساحة أبوالحجاج الأقصري، إحدى أكبر الساحات العامة في المحافظة، لم تختلف الاحتفالات كثيرا سوى أن الأعداد كانت أكبر، كما أن الجالسين لتناول الأطعمة والحلويات في الساحة أكثر من الواقفين، وتجذب الساحة المواطنين من مختلف الأماكن والمحافظات والمراكز المجاورة مثل قنا وأسوان ومركز قوص ونقادة وإسنا، وذلك لما لتلك الساحة من قدسية لدى أبناء الصعيد ففيها يقع ضريح العارف بالله سيدي ابوالحجاج الأقصري ومسجده، وهو أحد أشهر أقطاب الصوفية والذي يفد إليه الناس من كل حدب وصوب، للتبرك والتوسل لله بالصالحين.

مشاركة السائحين في الاحتفالات

كما شارك السائحون في الاحتفالات في كورنيش النيل وساحة ابوالحجاج الأقصري، وتفاعلوا بالرقص والغناء مع المحتفلين، فالمحافظة تشهد هذه الأيام رواجا سياحيا كبيرا تزامنا مع عيد الفطر المبارك وأعياد الربيع، فيما شهدت محال بيع الملوحة والأسماك المملحة ازدحاما كبيرا منذ الصباح الباكر للشراء.

تشديدات أمنية مكثفة

وشهدت محافظة الأقصر، تشديدات أمنية مكثفة وتواجد مروري في مختلف ربوع المحافظة، وتحديدا في مناطق الاحتفالات تنفيذا لتعليمات اللواء دكتور هشام عبدالغفار، مدير أمن الأقصر، حيث فرضت أجهزة الأمن الأكمنة الثابتة والمتنقلة والحواجز المرورية وأغلقت الشوارع المكتظة بالمواطنين، ومنعت دخول السيارات أو الموتوسيكلات.