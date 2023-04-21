«جمال» يوزع 1500 ساندوتش بالأقصر مجانا احتفالا بالعيد.. «فطارك ببلاش»

في لفتة جميلة بمناسبة عيد الفطر المبارك، حرص جمال أبو رخية، 50 عاما، بائع فول وفلافل، على مشاركة أبناء محافظة الأقصر فرحة عيد الفطر المبارك، حيث قرر توزيع الساندوشات بالمجان على الشباب والصغار، بعد صلاة عيد الفطر المبارك بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

فطارك عندنا ببلاش

«فطارك عندنا ببلاش»، بهذه العبارة ينادي جمال عبد الدايم والذي عُرف بلقب جمال أبو رخية، صاحب الـ50 عاما، مقيم بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، على الأهالي بإسنا للحصول على ساندوتشات الفول والفلافل والمخلل التي يقدمها مجانا للعام الـ4 على التوالي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

أكثر من 1500 ساندوتش

واعتاد «عم جمال» سنويا على توزيع ساندوتشات الفول والطعمية بأحد الشوارع الجانبية بمركز ومدينة إسنا، وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة توزيع 1500 ساندوتش مجانا على الأهالي، إلا أن السعادة الصافية على وجوه مواطني إسنا باختلاف أعمارهم، تُسعده وتريح قلبه، بحسب وصفه.

إقبال كبير من المواطنين

وشهدت عربة الفول والفلافل الخاصة بـ«عم جمال» ابن مدينة إسنا جنوب الأقصر، إقبالا كبيراً من المواطنين صباح اليوم الجمعة، عقب خروج الأهالي من المساجد، بعد تأدية صلاة عيد الفطر المبارك.