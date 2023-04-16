أماكن خروجات العيد في محافظة دمياط.. معظمها مجانا

تتميز أماكن خروجات العيد فى محافظة دمياط عن غيرها من المحافظات فى المزارات المتاحة بها في عيد الفطر خاصة وأنه ذو وضع خاص لدى أبناء المحافظه، نظرا للطبيعة المهنية التى جعلت من أجازات الأعياد أمرا مقدس بالنسبة للدمايطة في ظل أجوائها المتميزة بالهدوء، وإستعدت المحافظة لرفع حالة الطوارئ فى كافة قطاعات المحافظة وخلال التقرير تستعرض «الوطن» أبز الأماكن خلال أجازة العيد.

أماكن خروجات العيد فى محافظة دمياط

أماكن خروجات العيد فى محافظة دمياط من أجملها رأس البر حسب وليد الشهاوى رئيس مجلس مدينة رأس البر لـ«الوطن»، مستكملا حيث تشهد شواطئ مدينة رأس البر خلال أسبوع عيد الفطر إقبالا ملحوظا، ويعد مصيف رأس البر من أقدم وأشهر المصايف المصرية التى دائما ما يقضى بها عدد كبير من الدمايطة أجازة عيد الفطر نظرا لإمتداده على ساحل البحر المتوسط بطول 4 كيلو متر، وتنتشر عليه عدد كبير من الكافيتريات، وأجواء الطقس الرائع في فصل الربيع، كما تشتهر مدينة رأس البر بمنطقة اللسان وهي ملتقى نهر النيل بالبحر المتوسط، وشارع النيل وأيضا المراكب النيلية والتى تتميز بها التى تجوب رأس البر بأكملها.

أبرز أماكن خروجات العيد فى محافظة دمياط

ومن أبرز أماكن خروجات العيد فى محافظة دمياط، حديقة بنت الشاطئ في مدينة دمياط العاصمة طبقا لـ "حازم حواس" رئيس مركز ومدينة دمياط لـ«الوطن»، وتعد من المناطق الجاذبة للزائرين كونها تقع بقلب المدينة.

كما تعد الحديقة من واحدة أهم المتنزهات ذات الأشجار وأماكن جلوس للأسر ومتنزة للأطفال، ويتردد عليها الكثير من المواطنين خاصة فى الأعياد كأعياد الربيع وشم النسيم وعيد الفطر المبارك، ودخولها مجانا خلال أيام العيد، فى ظل الإهتمام الكبير بها من خلال المحافظة وإرتباط المواطنين بزيارتها لما لها من جاذبية وطبيعة خاصة يعشقها الأسر.