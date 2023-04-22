نشر عيادات متنقلة في سوهاج لتقديم الخدمات الطبية خلال أيام عيد الفطر

نشرت مديرية الصحة بسوهاج فرقا طبية وعيادات متنقلة حول الميادين والمتنزهات العامة التي يتردد عليها المواطنون، لتقديم الخدمات الطبية لهم.

جاهزية المستشفيات

وتابع الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة في سوهاج الخدمات الطبية بالمحافظة وقدم التهاني للمواطنين، كما أجرى جولة ميدانية في بعض المتنزهات العامة والميادين، وأكد على التأمين التام للمواطنين وجاهزية المستشفيات ونقاط الإسعاف وعملها على مدار الساعة، وتوافر الأدوية والمستلزمات وأرصدة أكياس الدم ومشتقاته والأمصال المختلفة، وانتظام الأطقم الطبية.

توفير الخدمات الصحية الأساسية

ويأتي هذا الإجراء ضمن المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى توفير الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

ويعكس هذا الإجراء الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لقطاع الصحة ورعاية المواطنين، ويؤكد التزامها بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للجميع في جميع الأوقات.