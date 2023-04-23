تطورات جديدة في واقعة ضبط تاجر مخدرات بتهمة غسل 5 ملايين جنيه

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تاجر مخدرات بتهمة غسل 5 ملايين جنيه، في القاهرة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.

القبض على المتهم

البداية حسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية، حينما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ويقيم بمحافظة القاهرة، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة والترويج لها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

محاولة المتهم غسل أموال تجارته

كما حاول المتهم غسل الأموال المُحصلة من تجارته غير المشروعة في المواد المخدرة من خلال شراء السيارات، والوحدات السكنية، والدراجات النارية، وكذا إجراء معاملات مالية وإيداعه بعض الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته، قاصدا إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 5 ملايين جنيه تقريبا.

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.