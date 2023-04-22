رحلات عمرة و150 ألف جنيه جوائز مسابقة «أم القرى» لحفظ القرآن بالدقهلية

اختتمت جمعية «أم القرى» الخيرية بمنية النصر بمحافظة الدقهلية، اختبارات مسابقة القرآن الكريم الثالثة عشر باستاد منية النصر الرياضي، تحت إشراف عدد من مشايخ الأزهر الشريف المتخصصين في إدارة المسابقات.

وتمثلت جوائز المسابقة في أكثر من عمرة وما يقرب من 150 ألف جنيه للفائزين بالمراكز الأولى في جميع المستويات، حيث تجاوز عدد المشاركيين في الاختبارات ممن سحبوا استمارات الاشتراك 1500 مشارك. ‏

أسماء الفائزين بجوائز العمرة

وأعلنت جمعية «أم القرى» الخيرية بمنية النصر عن الفائزين بجوائز العمرة في مسابقة القرآن الكريم، حيث فاز بالمركز الأول والعمرة الأولى أبرار سعد السعيد، والمركز الثاني سمية باسم مرعي، والمركز الثالث منه محمد محمود.

«عبدالعليم»: تحفيز أبنائنا حفظة كتاب الله

وقال صلاح عبد العليم مشرف المسابقة وعضو مجلس إدارة جمعية أم القرى، إننا نجدد العهد مع أهل منية النصر بإقامة المسابقة وبدعم أكثر من الأعوام السابقة من أجل تحفيز إخواننا وأبنائنا حفظة كتاب الله، وهذا هو واجبنا تجاه أبنائنا وأهالينا وهذا نعتبره وفاء بل واجب علينا تجاه وطن يحتاج منا العمل والسعى دائما من أجل التغير للأفضل والعطاء

تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمصداقية

وأكدت الدكتورة سماح الشوربجي، المشرف العام على المسابقة والسكرتير العام للجمعية، أن مسابقة هذا العام مختلفة تماما عن السنوات السابقة بعد البحث عن أفضل طرق الاختبارات التي تحقق أعلى مستويات الشفافية والمصداقية عبر وضع أسئلة الاختبارات في أظرف مغلقة يختار منها المتسابق نفسه كما تتسم لجنة التحكيم بالحيادية والشفافية المطلقة.