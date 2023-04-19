رحلة عمرة وجوائز مالية لـ854 متسابقا في حفظ القرآن بالشرقية

كرّمت جمعية مصطفى لطفي الخيرية بقرية التلين بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية، عدد 854 فائزًا على مستوى 13 وذلك لفوزهم في مسابقة «به نحيا» لحفظ القرآن الكريم.

الأولى في مسابقة حفظ القرآن

واجتازت الطالبة الجامعية هاجر السيد مواطنة بقرية العقدة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية المركز الأول في مسابقة حفظ القرآن كاملا، وحازت الجائزة الأولى رحلة عمرة جرى تخصيصها للفائز الأول في المسابقة.

توزيع 200 درع وشهادات تقدير على الأطفال المتسابقين

وقال محمد لطفي رئيس جمعية مصطفى لطفي الخيرية بالتلين بمركز منيا القمح، في حديث خاص لـ«الوطن» إن المسابقة جرى تكريم الأول بجائزة العمرة، والمركز الثاني والثالث تم توزيع مالي عليهم، لافتا إلى توزيع 200 درع وشهادات تقدير على الأطفال المتسابقين والحفظة لكتاب الله، وذلك لتحفيزهم على الاستمرارية في حفظ القرآن الكريم.

وشهد مركز شباب التلين احتفالية تكريم الفائزين في مسابقة نحيا به لحفظ القران الكريم، وسلم الجوائز اللواء بالمعاش حافظ لطفي عبدالله ومحمد لطفي رئيس الجمعية ولفيف من الشخصيات العامة بمحافظة الشرقية، وبلغ عدد المتسابقين 854 متسابقا من أبناء 13 قرية بمركز منيا القمح.

ترسيخ حب حفظ القران الكريم

وأشار محمد لطفي رئيس مجلس الجمعية إلى أن الهدف الأول لاقامة مسابقات القرآن الكريم وتوزيع الجوائز على حفظة كتاب الله تشجيعا لهم لحفظ القران والتمسك به من خلال تقديم جوائز أكبرها رحلة عمرة ثم جوائز مالية وأخرى عينية وهدايا قيمة.