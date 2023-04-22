بعد نجاحها كنظام دفاعي لأوكرانيا.. ما هي أنظمة الباتريوت؟

تهتم الدول بالتسليح والأنظمة الدفاعية ونشرها خاصةً الجوية منها وقواعد الصواريخ، ويعد نظام الدفاع الجوي باتريوت أحد نظم الصاروخية «أرض- جو» المصمم للحماية من الصواريخ المهاجمة والطائرات، بقدرته على إصابتها وتفجيرها في الجو قبل وصولها للهدف.

أنظمة الدفاع الجوي باتريوت.. مساعدة عسكرية أمريكية لأوكرانيا

وتستخدم أوكرانيا نظام الدفاع الجوي باتريوت لصد الهجمات الروسية، والذي تلقته من الولايات المتحدة كمساعدات عسكرية مؤخرا في إطار حزمة من المساعدات تقدر بحوالي 1,85 مليار دولار.

أنظمة الدفاع الجوي باتريوت.. منصات إطلاق صواريخ

وأكد المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية اليوم السبت، أنَّ أنظمة الدفاع الجوي باتريوت، والتي تعد منصات إطلاق صواريخ، عززت الدفاع الجوي الأوكراني بشكل كبير، وهي أحد أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تطورا.

ما هو نظام باتريوت الدفاعي؟

وتلقت أوكرانيا من شركائها الدوليين أنظمة الدفاع الجوي باتريوت لإبقاء الطائرات الروسية بعيدة عن حدودها، كما ساهم نشرها كمنصات إطلاق صواريخ في تقوية بعض الجبهات والمناطق، وهي فعالة خاصة مع طائرات سو-35 الروسية لإلقاء القنابل الجوية، فما هو نظام باتريوت الدفاعي؟

نظام باتريوت الدفاعي

يُعد نظام باتريوت أحد الأنظمة الدفاعية الجوية الذي طورته شركة رايثيون التكنولوجية، وهو نظام دفاع صاروخي أرض - جو.

وتم استخدام النظام الدفاعي الجوي باتريوت لأول مرة خلال المعارك الحربية في حرب الخليج الثانية عام 1991، في 3 دول بالمنطقة لحمايتها وصد الهجمات الصاروخية، كما استخدمته الولايات المتحدة خلال غزوها للعراق في 2003.

كم دولة تستخدم أنظمة باتريوت الدفاعية؟

ووفقا للمراكز البحثية والدراسات العسكرية، فإنَّه تم تطوير وبناء ما يزيد عن 240 نظام باتريوت، يستخدمها نحو 18 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة.

ويرتفع الطلب على نظام الدفاع الجوي من دول المنطقة، خاصةً مع نجاحه في اعترض أكثر من 150 صاروخا باليستيا في المعارك التي استخدم فيها منذ عام 2015.

ويعد نظام الدفاع الجوي الأكثر تطورا في الترسانة الأمريكية نظام متنقل وعادةً ما يحتوي على رادار قوي، بجانب محطة تحكم ومولد طاقة ومركبات دعم ومحطات إطلاق.

ووفقا لتصريحات أدلى بها حلف الناتو عام 2015، فإنَّ نطاق رادار نظام «باتريوت» من الممكن أن يصل حتى 150 كيلو مترا أو أكثر.

فيما يعد نظام الدفاع الجوي باتريوت الحديث، باهظ التكلفة، حيث يتطلب ما يزيد عن مليار دولار موزعة كالآتي؛ 400 مليون دولار تكلفة النظام و690 مليون دولار تكلفة الصواريخ في البطارية.