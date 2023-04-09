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مسؤول أوكراني: منظومات الدفاع الجوي الغربية ستصل إلى كييف قريبًا

كتب:

أسماء العيسوي
08:40 م | الأحد 09 أبريل 2023
أنظمة دفاع جوي

أنظمة دفاع جوي

أفادت قناة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل، نقلا عن مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية يوري إغنات، بأن منظومات الدفاع الجوي التي وعد الغرب بها كييف، ستصل إلى أوكرانيا قريبا. 

أنظمة دفاع جوي ستصل إلى أوكرانيا قريبًا 

وأشار «إغنات» إلى ضرورة توفير المزيد من وسائل الدفاع الجوي لأوكرانيا، قائلًا: «نحن نتحدث عن الأنظمة التي وعدنا بها وهي NASAMS وIris-T وPatriot وSAMP/T، والتي يجب أن تصل إلى أوكرانيا في المستقبل القريب». 

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية متوسطة المدى ستستنفد قواها حتى شهر مايو المقبل، في حين أعلنت روسيا أن قواتها دمرت الدفاعات الجوية الأوكرانية كافة في الأيام الأولى من بداية الأزمة الأوكرانية

نوعية الدفاعات

وأضافت الصحيفة أن هذه الدفاعات تضمنت منظومات «إس-300» روسية الصنع، و«إس-200» و«بوك» سوفيتية، إضافة إلى دفاعات غربية وسوفيتية الصنع تسلمتها أوكرانيا من حلف شمال الأطلنطي «الناتو». 

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بقلم أسماء العيسوي