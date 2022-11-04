4 هجمات أوكرانية على مواقع أنظمة الدفاع الجوي الروسي جنوبي البلاد

شنّت القوات الأوكرانية، 4 هجمات على مواقع أنظمة الدفاع الجوي الروسية، ومجموعات المعدات العسكرية في جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الاوكرانية.

القوات الأوكرانية تدمر مستودعي ذخيرة روسيين في «باشتانكا»

وقالت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن مقتل 32 من القوات الروسية، كما دمرت القوات الأوكرانية، دبابة واحدة و9 مدرعات ومستودعين ذخيرة روسيين في منطقة باشتانكا، بالقرب من سنيوريفكا.

من جانبه، قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع «الولايات المتحدة - المملكة المتحدة - كندا - فرنسا - ألمانيا - إيطاليا - اليابان»، إن الاتحاد أنفق 22 مليار يورو على مساعدات أوكرانيا في 2022 نحو 19 مليار يورو على الدعم الإنساني - 3 مليارات يورو على المساعدات العسكرية، دون احتساب المساعدات العسكرية من دول الاتحاد على الصعيد الثنائي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

من جانبه، قال سفير روسيا في واشنطن «أناتولي أنتونوف»، إن عدد القوائم السوداء المتعلقة بروسيا تضم ​​أكثر من 2.5 ألف فرد وكيان قانوني، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

دبلوماسي روسي: آلية سقف الأسعار يمكن امتدادها لتشمل سلع أخرى

وأوضح «أنتونوف»، أن آلية سقف الأسعار التي سيفرضها الغرب على نفط بلاده يمكن أن تمتد إذا نجحت لتشمل خامات وسلع أخرى تهم الغرب، بما فيها الغاز والمعادن، مضيفا في مقابلة مع مجلة «ناشيونال إنترست»، إن مبادرة وزارة الخزانة الأمريكية «سقف سعر للنفط الروسي»، ستدفع الاقتصاد العالمي إلى متاهة قاتمة.

من جانبها، قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن الغرب سيتعين عليه التفاوض مع «موسكو»، عندما يزداد الوضع الاقتصادي سوءا، وتواجه «واشنطن» ركودا اقتصاديا بدأت ملامحه بالظهور.

بدوره، أشار المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن ترك»، إلى أن مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإنشاء مركز للغاز في بلاده، يهدف لتعاون طويل الأمد، وغير مرتبط بالأزمة الأوكرانية.