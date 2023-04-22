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«الخارجية الروسية»: ترحيل أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيا من موسكو

كتب:

أ ش أ
06:30 م | السبت 22 أبريل 2023
الخارجية الروسية

الخارجية الروسية

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، ترحيل أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيا من موسكو، وذلك ردا على طرد موظفين بالبعثات الدبلوماسية الروسية من ألمانيا.

وقالت زاخاروفا وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، إن أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيا يتم طردهم من روسيا.

وكانت الخارجية الروسية نددت في وقت سابق من اليوم بقرار ألمانيا بطرد دبلوماسيين روس من برلين بشكل جماعي، متوعدة بالرد بالمثل.

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بقلم أ ش أ