القصة الكاملة لجريمة أكتوبر.. كيف انتهت حياة سائق على يد صديقه وقت السحور؟

داخل أحد الأماكن بمنطقة أكتوبر بالجيزة، وقعت جريمة بشعة راح ضحيتها «أيمن.م» سائق عمره 53 عاما، بعدما وصلت الخلافات بينه وبين أحد أصدقائه إلى طريق مسدود وقرر المتهم التخلص منه بطريقة بشعة، داخل مسكنه حتى لا يراه أحد وقت الجلوس معه وقت تناول وجبة السحور وفر هاربا، وجرى نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة فور العثور على جثته.

جثة داخل شقة

بدأت تفاصيل الجريمة، عندما ورد لمباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، بالعثور على جثة داخل شقة دائرة قسم ثان أكتوبر، وانتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ بالتنسيق مع الأدلة الجنائية، وبالمعاينة تبين أنّ جثة لسائق يدعى «أيمن.م» يبلغ من العمر 53 عامًا يرتدي كامل ملابسه، جريمة مكتملة، حاول المتهم الفرار من العدالة وخداع ضباط المباحث المحققين في الواقعة، عندما فوجئت أجهزة الأمن اختفاء متعلقاته، وعثر على سيارته أسفل منزله، والأمر الذي كان به شكوك لدفوع الجريمة وراء السرقة، وعملت رجال المباحث على التحقيق واستطلاع علاقات المجني عليه والتأكد من وجود خلافات مع أحد من الأشخاص وراء تلك الجريمة دفعته لقتل الضحية.

المجني عليه منفصل عن زوجته وعلى تواصل بصديق

وبإجراء التحريات الأولية تبين أن المجني عليه منفصل عن زوجته وعلى تواصل بصديق له يعمل خارج البلاد، وفجأة انقطع التواصل معه، فتواصل صديقه مع طليقته للذهاب إلى شقته للاطمئنان عليه، فوجدته جثة هامدة غارقًا في دمائه، ومن خلال البحث واستخدام التقنيات الحديثة، تبين أن أحد الأشخاص وراء تلك الواقعة بسبب خلافات بينهما.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وجددها قاضي المعارضات 15 يوما، فيما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه من عدمه، واستدعت أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم.

تعرف على عقوبة القتل العمد

يقول المحامي هيثم سلامة الخبير القانوني، إن العقوبة القانونية التي تنتظر المتهم، بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.