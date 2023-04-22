مصرع مزارع وإصابة سائق في انقلاب سيارة بمنشأة القناطر

لقي مزارع مصرعه، وأصيب سائق، إثر انقلاب سيارة كانا يستقلانها، وتم نقل المتوفى والمصاب إلى المستشفى، وحُرر المحضر اللازم، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر، يفيد مصرع مزارع، 45 سنة، وإصابة سائق بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أثناء استقلالهما سيارة يقودها الثاني، بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة، مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق، وتم نقلهما إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.