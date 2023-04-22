مصرع شاب أسفل عجلات قطار في طهطا بسوهاج

لقي شاب مصرعه بعد أسفل عجلات قطار في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بالقرب من محطة طهطا شمال محافظة سوهاج، إثر قيامه بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

بلاغ بمصرع شاب صدمه قطار

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا بوقوع حادث ومصرع شاب، وعلى الفور تم إرسال سيارة إسعاف لمكان الواقعة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الشاب المتوفى يدعى «م. ف»، ويبلغ من العمر 27 سنة، ويقيم في قرية نزلة خاطر دائرة المركز.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام في طهطا، وإخطار ذويه لاستلام الجثمان، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.