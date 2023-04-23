مصرع طفلة صعقا بالكهرباء داخل منزلها في الدقهلية

لقيت طفلة مصرعها أثر تعرضها للكهرباء في منزلها داخل مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتم نقلها إلى مستشفى السنبلاوين المركزي، لإسعافها، إلا أنها وصلت بعد وفاتها، وتم إيداعها بمشرحة المستشفى لحين استكمال الإجراءات اللازمة.

بلاغ بمصرع طفلة في السنبلاوين

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز السنبلاوين يفيد بمصرع طفلة تدعي «مني إبراهيم شبانه» تبلغ من العمر 10 سنوات، بعد تعرضها للكهرباء مما أدي إلي وفاتها، و نقلها إلي مستشفي السنبلاوين المركزي وإيداعها بالمشرحة.

وصول الطفلة إلى المستشفى جثة هامدة

وأشار «أحمد بدران» وكيل مستشفى السنبلاوين المركزي لـ«الوطن» إلى أن والدة الطفلة منى أحضرتها إلى المستشفى واتضح أن الطفلة وصلت المستشفى عصر أمس، بعد تعرضها للوفاة صعقًا بالكهرباء في منزلها، ووالدتها وصلت بها إلى المستشفى وهي منهارة.

وأستكمل « بدران» أنه بعد التأكد من وفاة الطفلة، تم إيداعها داخل مشرحة مستشفى السنبلاوين المركزي، لحين استكمال الإجراءات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وجاري عرضه على النيابة العامه لاستكمال التحقيقات.