إصابة 9 أشخاص باشتباه تسمم بسبب وجبة فاسدة من مطعم مشويات بالإسماعيلية

أصيب 9 أشخاص مساء أمس السبت باشتباه تسمم جراء تناول وجبة مشويات فاسدة من أحد المطاعم في محافظة الإسماعيلية ونقلوا جميعا إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وقالت مصادر أمنية إن 9 أشخاص وصلوا إلى المستشفى بالإسماعيلية بادعاء تسمم، وانتقلت على الفور قوات الشرطة إلى المستشفى وبسؤال المصابين كشفوا تناولهم وجبة لحوم من أحد المطاعم بمنطقة قرية أبو عطوة.

انتقال الشرطة للمطعم

وشنت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية بالاشتراك مع مديرية التموين بالإسماعيلية حملة مفاجئة على المطعم ونجحت خلالها في ضبط كميات كبيرة من مصنعات اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر داخل المطعم.

وتضمنت الحملة مسؤولي الصحة والتموين ومباحث التموين وضبطت بداخله كمية من مصنعات اللحوم والدواجن قدرت بربع طن تقريبا بعضها منتهي الصلاحية والبعض مجهول المصدر، فيما تم سحب عينات من اللحوم بمعرفة مفتشي الصحة.

تشميع المطعم

وقررت الجهات المسؤولة تشميع المطعم الكائن بمنطقة أبو شحاتة بابوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية بعد التأكد من مزاولته النشاط بدون ترخيص وعدم مطابقة المطعم للاشتراطات الصحية.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة واستمعت لأقوال للمصابين وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.