جمال سليمان يكشف كواليس مسلسل عملة نادرة: «قدمنا عملا دراميا ناجحا»

يواصل الفنان جمال سليمان، تصوير دوره في مسلسل عملة نادرة، الذي ينافس خلال شهر رمضان الجاري ويعرض على قناة cbc.

جمال سليمان يكشف كواليس مسلسل عملة نادرة

وقال جمال سليمان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن كواليس مسلسل عملة نادرة أكثر من رائعة، فالفنانة نيللي كريم تمثيلها حقيقي، وهي رائعة على المستويين الشخصي والتمثيلي، وتعطي كل ما لديها من قوة كي يصل المشهد إلى أعلى درجة ممكنة من الصدق والإتقان، وهذا كل ما يتمناه الشريك في المشهد.

المشاهد الصعبة في مسلسل عملة نادرة

وأضاف جمال سليمان: «معظم المشاهد التي خرجت للجمهور كانت حقيقية للغاية، فلقد قدمنا عملًا جماعيًا لا يمكن لأحد أن ينجح به بمفرده، فعندما يكون أمامك ممثلًا قويًا ومتألقًا، تستطيع أن تقدم أفضل ما لديك من إمكانيات».

وكانت قد شهدت الحلقات السابقة من المسلسل، صراعًا كبيرًا بين نادرة وتلعب دورها نيللي كريم، وعبد الجبار ويؤدي شخصيته الفنان جمال سليمان، حماها بعد وفاة زوجها، لتحافظ على ميراثها ونجلها، الذي حرمها منه إلا بشرط موافقتها على زواجها من مسعود ابنه الأكبر ويجسد شخصيته أحمد عيد.

يلقي مسلسل عملة نادرة، الضوء على عدة قضايا مهمة، منها قضية ميراث المرأة في الصعيد، والصراع الدائم على سوق السلاح، من خلال عائلتي أبو عصايا وعبد الجبار، تحت رعاية المخرج محمد العدل.