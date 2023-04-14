مسلسل عملة نادرة الحلقة 23 .. نيللي كريم تستنجد بكمال أبو رية ضد جمال سليمان

شهد مسلسل عملة نادرة الحلقة 23 تطورا في الأحداث بين «نادرة» نيللي كريم و«عبد الجبار» الذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان، خاصة بعد خطف نجلها «يوسف»، ومحاولة استرداده بأي طريقة .

مسلسل عملة نادرة الحلقة 23

استنجدت «نادرة» بـ حسن أبو عصايا الذي يجسد دوره الفنان كمال أبو رية، بعدما خطف «عبد الجبار» نجلها «يوسف»، وقرر عبد الجبار أن ينتقم منها، وعدم إعطائها ابنها مرة أخرى.

مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

تحضر «نادرة» لدخول منزل «عبد الجبار» ضمن أحداث الحلقة 23 من مسلسل عملة نادرة، ويشعر عبد الجبار بتحدي حسن أبو عصايا له أمام أهل النجع، ويخبرهم مسعود أن ما يفعله «حسن» رداً على شراء بين دميانة، يطلب منها حسن أبو عصايا أن تتحرك في النجع كما يحلو لها.

ولكن يذهب «عطية» الذي يجسد دوره الفنان أحمد فهيم لـ «حسن» ويبدو عليه الاستياء من وجود «نادرة»، وأنها سوف تكون السبب في مشكلات عديدة .