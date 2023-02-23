مدحت العدل يكشف تفاصيل مسلسل «عملة نادرة»: صعيدية ترفض حرمانها من الميراث

كشف السيناريست الدكتور مدحت العدل، تفاصيل مسلسل «عملة نادرة» الذي كتبه، وتؤدي بطولته نيللي كريم وجمال سليمان وكمال أبورية وأحمد عيد ومحمد لطفي، مشيرًا إلى أن المسلسل عودة له بعد انقطاع عن الكتابة لمدة 6 سنوات.

الكتابة عن الصعيد تمثل الواقعية السحرية

وأوضح «العدل» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن مسلسل «عملة نادرة» أول مسلسل صعيدي يكتبه، لافتًا إلى أن الكتابة عن الصعيد تمثل الواقعية السحرية.

وأشار إلى أن الصعيد غني بالآثار، معتبرًا أن مشاعر الصعايدة، بكر وقوية في الحب والحسد والكره والثأر، لافتًا أنه كتب عبارة على المسلسل بأن «هذه حكاية بعض الناس وليس كل الناس».

الميراث في الصعيد

ونوه الدكتور مدحت العدل إلى أن المرأة لا تُورث في الصعيد بسبب التقاليد، موضحا أن التقاليد تقول إن المرأة تحصل على أموال، ولا تحصل على أراضٍ، مشددًا على أن هذا ينافي الدين وتصبح العادات والتقاليد أقوى من الدين وهنا ترفض امرأة هذا المنطق وتدخل في حرب.

ولفت «العدل» إلى أن نيللي كريم هي بطلة المسلسل واسمها «نادرة» مشيرًا إلى أنهم انتهوا من كتابة الحلقات، وقد ينتهوا من التصوير قبل من بداية شهر رمضان، مؤكدًا أن الفنان أحمد عيد يقدم دورا مختلفا بالنسبة له.