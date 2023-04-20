أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إمكانية تقديم طلب معاش استثنائي أو تحسين المعاش للظروف الصحية أو الاجتماعية، للعاملين السابقين في الحكومة، والعاملين بشركات القطاع العام، والمستحقين عنهم، الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، الأوراق المطلوبة والخطوات لتقديم طلب معاش استثنائي، لأصحاب المعاشات، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

لأصحاب المعاشات.. الأوراق المطلوبة لتقديم طلب معاش استثنائي

فقا للموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تتمثل الأوراق المطلوبة لتقديم طلب معاش استثنائي لأصحاب المعاشات في:

- تقرير البحث الاجتماعي.

- التقرير الطبي الخاص بصاحب الطلب.

لأصحاب المعاشات.. خطوات تقديم طلب معاش إستثنائي

1- إذا كنت من العالمين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام، فعليك أن تستوفي نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عملك السابقة أو مكتب التأمينات المختص.

2- عليك اعتماد وختم نموذج المعاش الاستثنائي عقب استيفاءه.

3- تقديم نموذج المعاش الاستثنائي إلى إدارة المعاشات الاستثنائية.

4- سيجري تحويلك للهيئة العامة للتأمين الصحي.

5- إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

6- يجري عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي، على اللجنة التحضيرية لتقرير مدى حقك في المعاش الاستثنائي.

7- في النهاية سيعرض نموذج المعاش الاستثنائي على اللجنة العليا للنظر في الطلب.​