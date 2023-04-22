تعرف على خدمات «التضامن» للمسنين وعناوين مكاتب الحصول عليها

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية، خدمات عدة للمسنين وكبار السن، وذلك في إطار تفعيل الرعاية الاجتماعية، و​هي خدمة مستحدثة تنفذ من خلال دور وأندية المسنين وتعمل على خدمة المسنين بمنازلهم سواء من أعضاء النادي أو من خارجه.

يأتي ذلك عن طريق توفير العديد من الخدمات مثل وجبات غذائية جاهزة ورعاية صحية عالية المستوى ورعاية اجتماعية ومعاونة في نطاق المنزل ومعاونته في تأدية الخدمات المختلفة مع المؤسسات الحكومية مثل: دفع فواتير الكهرباء والتليفون، نجدة المسن عند الضرورة، توصيل المعاشات وإصلاح أعطال الكهرباء والسباكة والنجارة وتوفير جليس وجليسة المسن، وغيرها من الخدمات.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط وخدمات وزارة التضامن الاجتماعى المقدمة للمسنين وكبار السن، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى.

شروط حصول المسنين على خدمات «التضامن الاجتماعي»

1. بلوغ سن 60 عاماً للرجال و55 للسيدات.

2. الالتحاق بعضوية أحد أندية المسنين المحيطة بالسكن.

3. الالتزام بقواعد وأسس وضوابط العمل بالمكتب.

خطوات حصول المسنين على خدمات «التضامن الاجتماعي»

1. التقدم بطلب للنادي الملحق له هذه الخدمة لطلب العضوية.

2. الحصول على كارنيه الانتساب للخدمة.​

عناوين مكاتب خدمات «التضامن الاجتماعي» للمسنين

وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، يمكن الاطلاع على جميع عناوين مكاتب الخدمات المقدمة من الوزارة للمسنين وكبار السن، من خلال زيارة هذا الرابط.