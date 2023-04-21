هل يسمح للطفل «كريم النسب» بالسفر خارج البلاد؟.. «التضامن» تجيب

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجوز استخراج جواز سفر للطفل كريم النسب «مجهول النسب» المكفول بالأسرة البديلة، كما يسمح له بالسفر خارج البلاد، وفقًا لعدد من الشروط.

إجراءات استخراج جواز السفر للطفل كريم النسب

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي، ردًا على سؤال أحد المواطنين، أنه يجوز استخراج جواز السفر، وفقًا لعدد من الإجراءات، وهي:

- الحصول على موافقة كتابية مسبقة من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة، كما يتم إخطار إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة.

- تتوجه الأسرة خلال شهر من سفرها للخارج، إلى أقرب بعثة دبلوماسية لتسجيل بياناتها وبيانات الطفل ووسيلة التواصل بينهم .

- إخطار أقرب بعثة دبلوماسية بأي تغيرات تطرأ على بيانات الأسرة أو الطفل .

- تلتزم الأسرة بتيسير مهمة البعثة الدبلوماسية في الإشراف والمتابعة الميدانية للأسرة والطفل، ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.

إجراءات تسليم الطفل المكفول للأسرة البديلة

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ إجراءات تسليم الطفل المكفول للأسرة، تتمثل في محضر تسليم بلجنة مشكلة من الجهتين سواء التي تتسلم الطفل أو التي تسلمه، مرفق به محضر الشرطة وشهادة الميلاد وبطاقة الحالة الصحية، وآخر تقرير طبي للطفل وكل متعلقاته وقت العثور عليه، وكذلك دفتر توفيره وكل ما يخصه.