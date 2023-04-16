تفاصيل خدمات الكارت الذهبي للمسنين.. إعفاءات وتخفيضات

ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّ عدد كبار السن يقدر بـ7 ملايين مواطن، لافتة في تقرير لها، إلى أنَّ الدولة بصدد إصدار أول قانون لكفالة حقوق المسنين، مشيرة إلى أنَّ مشروع قانون حقوق المسنين جار عرضه على مجلس النواب بعدما تمّ الانتهاء من إعداده، ووافق عليه مجلس الوزراء وأحيل إلى البرلمان ووافق عليه مجلس الشيوخ.

مميزات الكارت الذهبي المخصص لكبار السن

وأشارت وزارة التضامن إلى أنَّه سيتمّ إصدار كارت ذهبي للفئة التي تخطت الـ60 عامًا لما له من مميزات عديدة ومنها ما يلي:

- تخفيض الرسوم الخاصة بأسعار المواصلات بنسبة 50%.

- المواصلات العامة «مجانا» لمن تخطوا سن السبعين عامًا، وتخصيص أماكن لهم في المواصلات.

- إعفاء كل الأجهزة والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة بالمسنين من الضرائب الجمركية.

- تسهيل حصولهم على مختلف الخدمات من خلال شباك يخصص لهم.

- توصيل معاشات من تتجاوز أعمارهم 80 عامًا للمنازل؛ حفاظًا على صحتهم.

تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأوضحت وزارة التضامن أنَّ الوفاء بحقوق المسنين، يتمّ طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سبتمبر 2021 التي وردت حقوق المسنين بها ضمن المحور الثالث تحت عنوان تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل و ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، مشيرة إلى أنَّه تمّ تخصيص 166 دارًا معدة ومجهزة لإقامة المسنين وتقدم العديد من البرامج الاجتماعية والنفسية وكذلك الصحية.